Як зв’язатися з податковою? Контакти для співпраці з податковими органами Закарпаття Суспільство | 04-12-2019, 18:44 0 113

Для зручності громадян та підприємців інформуємо про актуальні контакти, завдяки яким можна зв’язатись та співпрацювати з Головним управлінням ДПС у Закарпатській області.

Як відправити звернення та зробити запит на отримання публічної інформації?

Все просто.

Написати звернення можна на пошту: zak.zvernennja0716@tax.gov.ua.

Відправляйте сканкопії чи фотокопії письмових звернень з підписом заявника із зазначенням дати та місця проживання/місцезнаходження. Детальніше ТУТ.

Відправити запит на отримання публічної інформації слід на пошту: zak.zapit0716@tax.gov.ua.

Врахуйте, що на вказану електронну адресу не надсилаються пропозиції, заяви, скарги.

Записатись на особистий прийом до керівництва та посадових осіб структурних підрозділів ГУ ДПС у Закарпатській області – попередній запис на особистий прийом можна здійснити за телефоном: (0312) 63-00-48, згідно графіку роботи.

Детальнішу інформацію, контакти, графік роботи, сервіс «Пульс» тощо, можна дізнатись, клікнувши ТУТ.

Також слідкуйте за головним сайтом Територіальних органів ДПС у Закарпатській області та за офіційною сторінкою у соцмережі Фейсбук.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

