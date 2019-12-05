Платникам про зміну рахунків, відкритих в системі електронного адміністрування ПДВ Суспільство | 04-12-2019, 16:52 0 122

Фахівці ГУ ДПС у Закарпатській області роз’яснюють чи будуть у платника податку змінюватися рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування ПДВ, у зв’язку із запровадженням міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні.

Згідно з вимогами постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» (зі змінами) (далі – Постанова № 162) банки України зобов’язані з 05.08.2019 до 31.10.2019 самостійно (не за ініціативою клієнта) здійснити зміну діючих рахунків, які відкриті в банках, та відкривати нові рахунки виключно відповідно до Національного стандарту України «Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry:2009, NEQ) ДСТУ-Н 7167:2010», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 454, та додатка 2 до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 (зі змінами). Наказом Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721 «Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.09.2015 за № 1058/27503 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2019 № 292), затверджені нові форми повідомлень (файли повідомлень підтипу V та T, файл-відповідь W) для подання банками інформації про зміну діючих рахунків на номери рахунків за стандартом IBAN.

Відповідно до п. 4 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 зі змінами та доповненнями рахунок у системі електронного адміністрування податку (далі – електронний рахунок) – рахунок, відкритий платнику податку в Державній казначейській службі (далі – Казначейство), на який таким платником перераховуються кошти у сумі, необхідній для досягнення розміру суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також у сумі, необхідній для сплати узгоджених податкових зобов’язань з податку.

Електронний рахунок відкривається платнику податку Казначейством автоматично на безоплатній основі.

На виконання постанови НБУ № 162 відповідно до вимог стандарту IBAN Казначейством з 10.10.2019 по 31.10.2019 самостійно здійснено зміну (не за ініціативою клієнта) діючих рахунків, відкритих в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового. Інформацію щодо реквізитів електронного рахунку платник ПДВ може отримати через інформаційно-телекомунікаційну систему «Електронний кабінет»/меню «Облікові данні»/«Дані про банківські рахунки», а також шляхом подання за допомогою програмного забезпечення для подання податкової звітності в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку сервісного запиту J1302301/F1302301 «Запит щодо отримання реквізитів електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку».

З урахуванням викладеного, у зв’язку із запровадженням міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування ПДВ, підлягають зміні.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

