|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Пікнік скасовоно. У зоні відчуження затримано росіянку та двох українців
|Суспільство | 04-12-2019, 13:07
| 0 325
|
|https://www.youtube.com/watch?v=zZ-u5UMiJJ8&feature=youtu.be
Сьогодні вранці прикордонники Житомирського загону спільно із співробітниками Національної поліції під час проведення спільних заходів з недопущення незаконного проникнення осіб в зону відчуження та зону безумовного (обов'язкового) відселення виявили чергових любителів екстремального туризму.
Так, під час патрулювання правоохоронці затримали 35-річну громадянку Російської Федерації, жительку Санкт-Петербурга, та двох громадян України 1995 та 1999 років народження, жителів міст Бориспіль та Київ.
Тріо мандрівників саме перетнуло тилову межу зони ЧАЕС та пішки прямували вглиб радіоактивно забрудненої території. Вони розповіли, що збирались тут нібито просто посмажити шашликів.
Наразі на подорожувальників складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення», рішення по яким прийматиме суд.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Фізична особа-підприємець – платник єдиного податку не має право здійснювати види діяльності, які не зазначені в його облікових даних...
|05-12-2019, 11:05
| >>>
|Незаконно рубали ліс на експорт. Пройшли обшуки у чиновників Львівобллісу...
|05-12-2019, 11:02
| >>>
|Податковий календар на грудень 2019 року...
|05-12-2019, 11:01
| >>>
|Російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення 94-го так званого «гуманітарного конвою»...
|05-12-2019, 10:59
| >>>
|ЗМІ: В одеському коледжі не було сигналів про пожежу – студенти евакуювалися самі...
|05-12-2019, 09:29
| >>>
|"Чорний четвер" у Франції: вчителі, лікарі, транспортники проводять національний страйк...
|05-12-2019, 09:23
| >>>
|Російські найманці 3 рази відкривали вогонь – ООС...
|05-12-2019, 09:19
| >>>
|