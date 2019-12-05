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Пікнік скасовоно. У зоні відчуження затримано росіянку та двох українців

Суспільство | 04-12-2019, 13:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 325 325    
https://www.youtube.com/watch?v=zZ-u5UMiJJ8&feature=youtu.be


Сьогодні вранці прикордонники Житомирського загону спільно із співробітниками Національної поліції під час проведення спільних заходів з недопущення незаконного проникнення осіб в зону відчуження та зону безумовного (обов'язкового) відселення виявили чергових любителів екстремального туризму.

Так, під час патрулювання правоохоронці затримали 35-річну громадянку Російської Федерації, жительку Санкт-Петербурга, та двох громадян України 1995 та 1999 років народження, жителів міст Бориспіль та Київ.

Тріо мандрівників саме перетнуло тилову межу зони ЧАЕС та пішки прямували вглиб радіоактивно забрудненої території. Вони розповіли, що збирались тут нібито просто посмажити шашликів.

Наразі на подорожувальників складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення», рішення по яким прийматиме суд.
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