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На Львівщині охоронці рубежу та дипломати країн ЄС обговорили питання прикордонного співробітництва
|Суспільство | 04-12-2019, 13:06
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У Великих Мостах на Львівщині представники генеральних консульств та правоохоронних органів країн Європейського Союзу зустрілися з прикордонниками. На запрошення начальника Західного регіонального управління Держприкордонслужби генерал-майора Віктора Бабюка до Кінологічного навчального центру Держприкордонслужби приїхали: консули генеральних консульств Польщі - Томаш Коваль, Словаччини – Івана Мачайова-Репкова, Угорщини –Атілла Корош та Чехії – Ева Новотна, а також представники поліції Угорщини – бригадний генерал Йожеф Фаркаш та підполковник Йожеф Галл.
У форматі круглого столу дипломати обговорили з представниками Держприкордонслужби стан та шляхи покращення прикордонного співробітництва. Гостей ознайомили з основними пріоритетами прикордонно-представницької роботи. Їм презентували технічне оснащення, озброєння та методи роботи українських прикордонників.
Варто зазначити, що Держприкордонслужба не залишається поза інтеграційних процесів з Євросоюзом та всебічно розвиває регіональну співпрацю з нашими закордонними партнерами.
Через російську агресію з 2014 року підрозділи Держприкордонслужби змушені виконувати завдання не тільки з охорони, а й захисту державного кордону. В результаті чого прикордонне відомство значно посилило співпрацю з колегами з країн Європейського Союзу.
Начальник Західного регіонального управління подякував присутнім за високий рівень співпраці та взаєморозуміння у питаннях міжнародного співробітництва та прикордонно-представницької діяльності між нашими країнами та прикордонними відомствами наших держав.
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