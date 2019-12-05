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Застосування РРО, правда і міфи про касові апарати
|Суспільство | 04-12-2019, 11:31
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Такою була тема круглого столу, в якому взяли участь фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області.
Захід, який могли відвідати всі охочі, проходив у приміщенні Центру підтримки підприємництва Департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації.
– Основні цілі нових законів про РРО – захист права споживачів та сумлінних представників бізнесу, а також виведення із тіні деяких секторів економіки, – зазначив на круглому столі Михайло Подгорнов, заступник начальника управління податкових перевірок, трансферного ціноутворення та міжнародного оподаткування – начальник відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями ГУ ДПС у Закарпатській області.
Податківець наголосив на кількох ключових новаціях законів «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг».
Зокрема, Михайло Подгорнов зазначив, що РРО не потрібно використовувати спрощенцям 1 групи (річний дохід до 300 тис. грн), а також фізичним особам, які продають на ринку власні вживані речі чи продукти власного підсобного господарства.
– Нове законодавство відкрило можливість використовувати замість традиційних спеціальні програми, призначені для реєстрації розрахункових операцій. Таку програму можна буде встановити, у тому числі і на смартфон. Держава, контролюючий орган, забезпечуватиме безкоштовне програмне рішення для використання суб’єктом господарювання, а також безкоштовно підтримуватиме роботу програми. Заплановано, що використовувати програмні РРО можна буде з 19 квітня 2020 року, – поінформував присутніх податківець та наголосив, що з жовтня 2020 року використання РРО стане обов’язковим (крім платників єдиного податку 1 групи) для фізичних осіб платників єдиного податку ризикових сфер діяльності – продавців ювелірних виробів, медпрепаратів і ліків, складних побутових приладів, автозапчастин, магазинів з продажу секонд-хенду. Також використовувати РРО мають ресторани, кафе, турагенції, готелі.
Нагадуємо, щоб бути в курсі всіх новин, щодо податкових новацій, зокрема, пов’язаних з РРО, слідкуйте за сайтом Територіальних органів ГУ ДПС у Закарпатській області та підписуйтесь на сторінку ДПС у Закарпатській області у Facebook.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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