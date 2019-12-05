Застосування РРО, правда і міфи про касові апарати Суспільство | 04-12-2019, 11:31 0 115



Такою була тема круглого столу, в якому взяли участь фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області.

Захід, який могли відвідати всі охочі, проходив у приміщенні Центру підтримки підприємництва Департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної державної адміністрації.

– Основні цілі нових законів про РРО – захист права споживачів та сумлінних представників бізнесу, а також виведення із тіні деяких секторів економіки, – зазначив на круглому столі Михайло Подгорнов, заступник начальника управління податкових перевірок, трансферного ціноутворення та міжнародного оподаткування – начальник відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями ГУ ДПС у Закарпатській області.

Податківець наголосив на кількох ключових новаціях законів «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг».

Зокрема, Михайло Подгорнов зазначив, що РРО не потрібно використовувати спрощенцям 1 групи (річний дохід до 300 тис. грн), а також фізичним особам, які продають на ринку власні вживані речі чи продукти власного підсобного господарства.

– Нове законодавство відкрило можливість використовувати замість традиційних спеціальні програми, призначені для реєстрації розрахункових операцій. Таку програму можна буде встановити, у тому числі і на смартфон. Держава, контролюючий орган, забезпечуватиме безкоштовне програмне рішення для використання суб’єктом господарювання, а також безкоштовно підтримуватиме роботу програми. Заплановано, що використовувати програмні РРО можна буде з 19 квітня 2020 року, – поінформував присутніх податківець та наголосив, що з жовтня 2020 року використання РРО стане обов’язковим (крім платників єдиного податку 1 групи) для фізичних осіб платників єдиного податку ризикових сфер діяльності – продавців ювелірних виробів, медпрепаратів і ліків, складних побутових приладів, автозапчастин, магазинів з продажу секонд-хенду. Також використовувати РРО мають ресторани, кафе, турагенції, готелі.

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Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

