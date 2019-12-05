Корисна інформація для власників електронного ключа та для тих хто хоче його отримати Суспільство | 03-12-2019, 17:37 0 147

На офіційному інформаційному ресурсі Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС (https://acskidd.gov.ua/) можна переглянути детальну інформацію:

- перелік документів, необхідних для отримання електронних довірчих послуг - «Головна»/«Отримання електронних довірчих послуг»/«Підготовка документів та реєстрація» - https://acskidd.gov.ua/etrusted-services;

Для завантаження форм реєстраційних документів та зразків їх заповнення, перегляду переліку документів, необхідних для реєстрації, оберіть відповідну вам категорію та перейдіть за посиланням:

юридична особа

філії та представництва юридичної особи

фізична особа

іноземні представництва

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності

договір про спільну діяльність/договір управління майном/угода про розподіл продукції

технологічні сертифікати

- адреси пунктів обслуговування, режим роботи та контактні номери телефонів – «Головна»/«Отримання електронних довірчих послуг»/«Пункти обслуговування» або «Головна»/«Контакти»/«Пункти обслуговування» - https://acskidd.gov.ua/etrusted-services;

- перелік суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібний продаж захищених носіїв ключової інформації - https://acskidd.gov.ua/download/Perelik_subjektiv.pdf;

- системи, які підтримують використання сертифікатів Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС – «Головна»/«Системи, які підтримують використання сертифікатів Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС» - https://acskidd.gov.ua/partnership;

- поширені запитання та відповіді щодо послуг електронних довірчих послуг - «Головна»/«Отримання електронних довірчих послуг»/«Поширені запитання» - https://acskidd.gov.ua/etrusted-services;

- відеоінструкції:

Відеоінструкція по повторному (дистанційному) формуванню сертифіката за електронним запитом - https://www.youtube.com/watch?v=abVjwGuWZSU;

Відеоінструкція з самостійної генерації ключів підписувачем (органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності) - https://www.youtube.com/watch?v=nchVTg6PDBw;

Відеоінструкція по блокуванню кваліфікованих сертифікатів за електронним запитом - https://www.youtube.com/watch?v=tzhzP8MP5oU;

Відеоінструкція по скасуванню кваліфікованих сертифікатів за електронним запитом - https://www.youtube.com/watch?v=nYrsPz1_xMc;

- нормативна база – «Головна»/«Нормативна база» - https://acskidd.gov.ua/normative-documentation;

- актуальні новини – «Головна»/«Новини» - https://acskidd.gov.ua/news;

Крім того, можна здійснити:

- завантаження програмного забезпечення для роботи з кваліфікованим електронним підписом – «Головна»/«Отримання електронних довірчих послуг»/«Програмне забезпечення»/«Засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки – «ІІТ Користувач ЦСК-1»/«Докладніше»/«Інсталяційний пакет «ІІТ Користувач ЦСК-1.3.1» - https://acskidd.gov.ua/korustyvach_csk;

- пошук сертифікатів та списки відкликаних сертифікатів (СВС) – «Головна»/«Пошук сертифікатів та СВС» - https://acskidd.gov.ua/certs-crls;

- скасувати, блокувати або поновити сертифікат – «Головна»/«Скасування, блокування, поновлення сертифіката» - https://acskidd.gov.ua/blokuvannya;

- підпис даних – «Головна»/«Підпис даних» - https://acskidd.gov.ua/sign;

- перевірку підписаних даних – «Головна»/«Перевірка підписаних даних» - https://acskidd.gov.ua/verify;

- дистанційне формування нових сертифікатів – «Головна»/«Повторне (дистанційне) формування сертифікатів за електронним запитом» - https://acskidd.gov.ua/manage-certificates;

Увага! Дистанційно сформувати нові сертифікати зможуть лише ті користувачі, які мають:

- чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося декілька днів);

- незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);

- особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим;

Для початку використання нового передового сервісу Вам необхідно завантажити та встановити актуальну версію безкоштовного програмного забезпечення "ІІТ Користувач ЦСК-1".

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Строк чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів становить не більше 2 (двох) років з моменту їх формування.

2. Відповідно до положень Регламенту Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС кваліфіковані сертифікати відкритих ключів надаються виключно в електронному вигляді шляхом їх розміщення на офіційному інформаційному ресурсі Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС (http://acskidd.gov.ua).

3. У зв’язку з тим, що в межах електронних довірчих послуг не передбачено надання послуг з копіювання, друку та заповнення реєстраційних карток, бланків та інших документів, продаж або безоплатне надання носіїв ключової інформації, генерація особистих ключів виконується на носії користувача (з'ємні флеш-носії, оптичні носії CD/DVD, захищені носії ключової інформації тощо).

Слід зауважити, що кожен особистий ключ користувача повинен бути записаний на окремий носій інформації.

4. У разі отримання електронних довірчих послуг, до закінчення строку чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, слід скасувати діючі кваліфіковані сертифікати відкритих ключів.

5. Ідентифікація особи, яка звернулася до Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС, здійснюється за паспортом громадянина України, а за його відсутності паспортом громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову, посвідкою на тимчасове/постійне проживання, посвідченням біженця або паспортом громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі.

Нагадуємо, що Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг ІДД ДПС здійснює формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів на безоплатній основі!

В разі виникнення питань стосовно вищенаведеної інформації ви можете надіслати їх на електронну поштову скриньку: inform@acskidd.gov.ua, зателефонувати до Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС за номером (044) 284-00-10 або звернутись до представництва у вашому регіоні.

Пресслужба Державної податкової служби України

