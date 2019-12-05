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Поїздом не вдалося - пішов пішки. Аліменщик намагався покинути Україну, аби не сплачувати борги
|Суспільство | 03-12-2019, 16:03
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Боржника по аліментам, який намагався зникнути на території РФ, затримали прикордонники Сумського загону.
40-річного чоловіка, громадянина України, виявив прикордонний наряд відділу «Середина Буда». Українець йшов у напрямку російського населеного пункту Зернове. Інформація про можливе порушення кордону надійшла від дільничного інспектора прикордонної служби. Тому оперативна група прибула на ймовірне місце порушення кордону на випередження та затримала правопорушника.
Згодом з’ясувалось, що кілька годин тому громадянин України намагався потрапити до Росії у законний спосіб - залізничним транспортом. Але під час проходження паспортного контрою виявилося, що чоловік має заборгованість по аліментах, тому йому було відмовлено в перетині кордону.
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