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ГУ ДПС у Львівській області нагадує про порядок офіційного працевлаштування найманих працівників

Суспільство | 03-12-2019, 15:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 229 229    


Головне управління ДПС у Львівській області нагадує та інформує, що на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 р. № 649-р ,,Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення”, тривають контрольні заходи щодо виявлення неоформлених найманих працівників.
Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє роботодавців, що:
01 січня 2015 року виключено з Кодексу законів про працю України (КЗпП) статтю 241, яка потребує реєстрації в службі зайнятості трудового договору, укладеного між підприємцем і найманим працівником. Починаючи з 2015 року КЗпП не зобов’язує реєструвати трудовий договір в службі зайнятості. Разом із тим з’явилася інша вимога. Так, до ч. 3 ст. 24 КЗпП внесено зміни, згідно з якими працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням працедавця, і повідомлення органів ДПС про прийняття працівника на роботу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Нумерацію укладених трудових договорів підприємець веде самостійно.
Постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413 «Про порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийняття працівника на роботу» визначено механізм повідомлення податкової про прийнятих працівників. Повідомлення має подавати підприємець до податкової за місцем обліку за розробленою формою до початку роботи працівника згідно з укладеним трудовим договором. Тобто, повідомлення треба подати під час кожного прийняття працівників.
Отже, підприємці під час оформлення трудових відносин із працівником продовжують укладати трудові договори. Під кожен трудовий договір слід складати розпорядження про прийняття на роботу й повідомляти органи ДПС перед допуском працівника до роботи. Повідомити податкову потрібно хоча б на день раніше допуску працівника до роботи.
Статтею 48 КЗпП передбачено, що відповідно до п. 2.21-1 Інструкції № 58 трудові книжки працівників, які працюють у фізичних осіб-підприємців, зберігаються безпосередньо в самих працівників.
Головне управління ДПС у Львівській області звертається до найманих працівників, у яких відсутній трудовий договір з роботодавцем, на підприємстві не ведеться табель обліку робочого часу, заробітна плата виплачується без її документування та нарахування, виплати проводяться ,,у конвертах”, найманому працівнику відомо, що він працює ,,неофіційно” повідомляти про такі факти органи ДПС. Без офіційного працевлаштування втрачається страховий стаж необхідний для виходу на заслужений відпочинок та гідний розмір пенсії в майбутньому. Внесок кожного громадянина у розвиток своєї країни – сплачені податки та збори.
Наймані працівники можуть повідомляти про факти порушень податкового законодавства з боку роботодавців на ,,гарячу лінію” ДПС за телефоном: 0800501007.
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