ООС: 5 порушень режиму припинення вогню, без втрат Суспільство | 03-12-2019, 09:51 0 145 2 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська вели вогонь по наших укріпленнях зі стрілецької зброї поблизу Луганського.



4 ворожих обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " Схід".:



Дослівно: "Вчора, 2 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не зафіксовано.З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає".