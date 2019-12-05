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ООС: 5 порушень режиму припинення вогню, без втрат
|Суспільство | 03-12-2019, 09:51
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|2 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська вели вогонь по наших укріпленнях зі стрілецької зброї поблизу Луганського.
4 ворожих обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " Схід".:
Дослівно: "Вчора, 2 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не зафіксовано.З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає".
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