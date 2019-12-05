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До 2100 року: генсек ООН окреслив завдання для порятунку планети
|Суспільство | 03-12-2019, 08:17
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|На Конференції ООН по клімату в Мадриді Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш визначив чіткі завдання щодо порятунку планети.
Джерело: ООН
Деталі: Згідно із заявою Гутерриша, до 2030 року потрібно скоротити викиди парникових газів на 45%.
Пряма мова: "До 2050 року - досягти вуглецевого нейтралітету. До 2100 року - обмежити зростання глобальної температури до 1,5 градуса за Цельсієм".
Нагадаємо:
Двотижнева Кліматична конференції ООН пройде в Мадриді з 2 по 13 грудня.
У ній мають взяти участь представники близько 200 держав світу.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав керівництво підприємств, що забруднюють довкілля, не ігнорувати питання захисту клімату.
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