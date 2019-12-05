З Литви до Росії: 17 років колонії за контрабанду гашишу Суспільство | 03-12-2019, 08:11 0 196 Суд в Білорусії засудив до 17 років позбавлення волі 46-річного громадянина Росії, який намагався ввезти в РФ 290 кілограмів гашишу.



Джерело: прес-служба Верховного суду Білорусії



Деталі: Росіянин був затриманий в травні 2019 року. Наркотик виявили в схованці під підлогою його автомобіля. Гашиш був розфасований в плитки, їх було більше трьох тисяч. Чоловік планував провезти наркотик з Литви до Росії.



Росіянина визнали винним в незаконному обороті наркотиків і їх контрабанді через державний кордон. Він відбуватиме покарання в колонії посиленого режиму.





Нагадаємо:



Польська прокуратура внесла в Окружний суд у Перемишлі обвинувальний акт проти трьох громадян України, яких підозрюють у контрабанді наркотиків з Євросоюзу до України та Росії.

