Проект обласного бюджету обговорили із громадськістю Суспільство | 02-12-2019, 16:52 0 144



На Львівщині відбулось громадське обговорення проекту обласного бюджету Львівської області на 2020 рік.



Відтак, усі постійні комісії, за винятком бюджетної, яка відбудеться сьогодні, розглянули і погодили проект обласного бюджету Львівської області на 2018 рік.

«Департамент фінансів спільно з усіма структурними підрозділами підготував на основі бюджетних запитів відповідні прогнозні показники. Наш основний фінансовий документ враховує всі зміни та тенденції державного бюджету на 2020 рік. Приємно усвідомлювати, що бюджет нарешті стає більш самодостатнім. Якщо попередні роки наш бюджет залежав від міжбюджетних трансфертів держбюджету, то зараз політика Мінфіну і Уряду змінилась. Наші надходження уже становлять не 23%, а 54%», - зазначив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

Керівник департаменту фінансів Олег Демків ознайомив присутніх із особливостями формування цьогорічного бюджету.

Як прогнозують у департаменті фінансів Львівської облдержадміністрації, обсяг обласного бюджету в 2020 році сягатиме 5,9 млрд грн. В порівнянні з 2019 роком, цей обсяг менший удвічі.

«Динаміка надходжень податків і зборів становить 19%. На загальнодержавному рівні за цим показником Львівщина посідає 4 місце серед усіх областей України. Структура дохідної частини бюджету змінилась. Попри те, що фінансовий ресурс на 2020 рік менший наполовину, обласний бюджет збалансований. В ньому збережено основні програми та належні кошти для їх реалізації », - наголосив Олег Демків.

За словами директора департаменту фінансів Олега Демківа, структуру доходів обласного бюджету на 2020 рік складуть: податки і збори – 54%, будівництво, реконструкція та ремонт доріг 20%, медична субвенція 9%, освітня субвенція 7%.

