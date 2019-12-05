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З початку року підприємства будівельної галузі Львівщини сплатили майже на 35 відсотків більше податків до Зведеного бюджету України
|Суспільство | 02-12-2019, 16:51
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В управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-жовтня 2019 року від підприємств будівельної галузі Львівщини надійшло до Зведеного бюджету України 1 216,9 млн. грн., що на 312,6 млн. грн., або на 34,6 відс. більше проти того ж періоду минулого року.
Питома вага будівельної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 5,2 відсотка.
Найбільшими платниками будівельної галузі є ТОВ "Електрум Україна", ПП "Арт-Енерго", Фiлiя Бурове Управлiння "Укрбургаз", Фiлiя "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" ПАТ "Українська Залізниця", Представництво "Унiбеп Спулка Акцийна", ПРАТ "Холдингова Компанiя "Еко-Дiм", ТОВ "БК "Горизонти", ПП "Галкомсервiс", ПРАТ фiрма "Галбуд", ПРАТ фiрма "Нафтогазбуд" та МНВАП "Авiокон Проект".
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