З початку року підприємства будівельної галузі Львівщини сплатили майже на 35 відсотків більше податків до Зведеного бюджету України Суспільство | 02-12-2019, 16:51 0 149





В управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-жовтня 2019 року від підприємств будівельної галузі Львівщини надійшло до Зведеного бюджету України 1 216,9 млн. грн., що на 312,6 млн. грн., або на 34,6 відс. більше проти того ж періоду минулого року.



Питома вага будівельної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 5,2 відсотка.



Найбільшими платниками будівельної галузі є ТОВ "Електрум Україна", ПП "Арт-Енерго", Фiлiя Бурове Управлiння "Укрбургаз", Фiлiя "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" ПАТ "Українська Залізниця", Представництво "Унiбеп Спулка Акцийна", ПРАТ "Холдингова Компанiя "Еко-Дiм", ТОВ "БК "Горизонти", ПП "Галкомсервiс", ПРАТ фiрма "Галбуд", ПРАТ фiрма "Нафтогазбуд" та МНВАП "Авiокон Проект".