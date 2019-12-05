Не зробили відмітку про сплату в ліцензії на алкоголь? Які наслідки Суспільство | 02-12-2019, 14:21 0 135



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що законодавством не передбачено застосування до суб’єкта господарювання фінансової санкції у вигляді штрафу за здійснення оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями або тютюновими виробами на підставі ліцензії, що дає право на здійснення такої діяльності, в якій відсутня інформація про сплату чергового платежу.

Однак, слід пам’ятати, що у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію дія ліцензії призупиняється на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості. До суб’єкта господарювання, який здійснює оптову чи роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами на підставі ліцензії, дію якої призупинено письмовим розпорядженням органу, що видав ліцензію, застосовується фінансова санкція у вигляді штрафу у розмірі 200 % вартості отриманої партії товару, але не менше 17 000 гривень.

