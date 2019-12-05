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Закарпатські митники вилучили в українця та іноземця канабіс
|Суспільство | 02-12-2019, 14:17
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Наркотичні засоби вилучено на митному посту «Лужанка» в українця та іноземця напередодні.
Співвітчизник в’їжджав в Україну на автомобілі «BMW», а громадянин Німеччини виїжджав з України на «Skoda Octavia».
Під час митного огляду транспортного засобу та речей громадянина України, працівники митниці виявили пластмасову банку з під ліків, в якій знаходилось 20, 37 г речовини рослинного походження, зеленого кольору із специфічним запахом.
В результаті огляду транспортного засобу іноземця, в задньому бампері, митники виявили пакети чорного кольору, вагою 2, 7 кг, які містили речовину схожу за якостями на канабіс.
В ході здійсненого експрес аналізу встановлено, що в обох випадках незаконно переміщувався наркотичний засіб – канабіс.
За обома фактами митницею на адресу УСБУ в Закарпатській області направлено повідомлення про протиправні діяння, що, можливо, містять ознаки злочинів за ознаками ст. 305 Кримінального кодексу України.
Закарпатська митниця ДФС
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