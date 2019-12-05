ООС: з початку доби без втрат Суспільство | 02-12-2019, 09:29 0 151 1 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли.



5 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " Схід":



Дослівно: "Вчора, 1 грудня, під час виконання бойового завдання, на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українських військовослужбовця. Внаслідок вибухів наші воїни отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву.



З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає".



