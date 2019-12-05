Війну проти природи потрібно припинити — генсек ООН Суспільство | 02-12-2019, 08:50 0 169 Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав керівництво підприємств, що забруднюють довкілля, не ігнорувати питання захисту клімату.



Джерело: DW



Пряма мова: "Ми вже занадто довго ведемо боротьбу проти нашої планети, а тепер наша планета завдає удар у відповідь. Нашу війну проти природи потрібно припинити".



Деталі: Генсек ООН відзначив, що нинішніх зусиль для захисту клімату недостатньо через відсутність політичної волі у низки керівників держав.



Пряма мова: "Ми живемо в епоху, коли точка неповернення вже не за горизонтом".



Нагадаємо:



Двотижнева Кліматична конференції ООН пройде в Мадриді з 2 по 13 грудня.

У ній мають взяти участь представники близько 200 держав світу.