В лісі за Києвом знайшли зниклого безвісти військового капелана Суспільство | 02-12-2019, 01:26 0 208 У Бородянському районі Київської області знайшли військового капелана Сергія Струка, який зник безвісти в ніч на 30 листопада.



Джерело: начальник поліції Київщини Андрій Нєбітов.



Пряма мова: "Як пояснив поліцейським: "ходив та молився у лісі".... Дякую усім поліцейським та громаді за допомогу у пошуках".







Нагадаємо:



В ніч на 30 листопада зник безвісти військовий капелан Сергій Струк.

Для розшуку зниклого священика по тривозі був піднятий особовий склад поліції Київщини.