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Вантажівку, з ймовірно важкими наркотиками, прикордонники спільно з митниками затримали на кордоні зі Словаччиною
|Суспільство | 29-11-2019, 16:54
| 0 291
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|ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=ZvACn0sDU68&feature=youtu.be
Державна прикордонна служба України продовжує активні заходи з протидії переміщенню через кордон заборонених предметів та речовин, в тому числі незаконному обігу наркотичних засобів.
Так, сьогодні на кордоні зі Словаччиною викрили спробу переміщення чималої кількості речовини, що може виявитися важким наркотиком.
Її знайшли в вантажівці під керуванням громадянина України, що прибула в пункт пропуску «Ужгород» на виїзд з України.
Транспортним засобом везли вантаж фанери і за документами його мали доставити в Німеччину.
Проте зважаючи на аналіз ризиків, що серед подібного вантажу може перевозитись заборонені речі, прикордонники ініціювали поглиблений разом з представниками фіскальної служби огляд.
У ході перевірки всередині фанери було знайдено сховок, в якому знаходилася речовина темно-коричневого кольору. Попередній експрес-аналіз показав, що вона може бути героїном.
Наразі про знахідку поінформовані правоохоронні органи. Триває подальша перевірка і огляд. Речовину направили на експертизу, також встановлюється її вага.
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