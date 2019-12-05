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ПРЕС-РЕЛІЗ З 1 грудня максимальний розмір допомоги по безробіттю збільшиться до 8408 гривень

Суспільство | 29-11-2019, 15:24Коментарів: 0 0 Переглядів: 280 280    


Київський міський центр зайнятості інформує: з 1 грудня, відповідно до Закону про Державний бюджет України на 2019 рік, збільшиться один з ключових соціальних стандартів - прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір максимальної допомоги по безробіттю.
Сьогодні прожитковий мінімум на одну особу становить для працездатних осіб 2007 грн, а з 1 грудня зросте до 2102 грн. Це означає, що ті, хто отримує максимальну допомогу по безробіттю (яка вираховується у відсотковому співвідношенні від середнього доходу за останні 6 місяців роботи і не може перевищувати зараз 8028 грн), з 1 грудня будуть отримувати більше - 8408 грн за місяць (4 прожиткові мінімуми).
Розмір мінімальної допомоги по безробіттю залишиться без змін. Для осіб, зазначених у ч. 2 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7 і 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України, а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами, особи, зазначені у частині другій статті 6 цього Закону, особи, зазначені в абзаці третьому частини четвертої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб») у розмірі 610 гривень. Особи, зазначені в ч. 1 ст.22 Закону (у разі настання перерви страхового стажу з поважних причин, якщо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалась в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітна. Поважними причинами є: навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, клінічній ординатурі, асистентурі-стажуванні, аспірантурі, докторантурі з денною або дуальною формою здобуття освіти; строкова військова служба; здійснення догляду непрацюючою працездатною особою за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за пенсіонером, який за експертним медичним висновком потребує постійного стороннього догляду; періоди зайнятості на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування не підтверджуються сплатою єдиного внеску) отримуватимуть, як і раніше, допомогу у розмірі 1630 гривень.
За даними Київського міського центру зайнятості, на початок листопада допомогу по безробіттю в столиці отримували 7327 безробітних, серед них мінімальну, в розмірі 610 гривень – 381 безробітний, у розмірі 1630 гривень – 223, а максимальну допомогу по безробіттю – 3520 осіб.
Більш детальну інформацію та фото Ви можете отримати у відділі інформаційної роботи, звернувшись за електронною адресою kmcz-info@ukr.net або за телефоном 277-37-88.
Київський міський центр зайнятості сьогодні це:
10 районних філій.
Безкоштовні послуги для безробітних та роботодавців.
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