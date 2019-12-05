Вода – це ЖИТТЯ! Суспільство | 29-11-2019, 14:03 0 278



За твердженням ООН - Брак питної води в світі - проблема номер один!







Здавалося б, більше половини поверхні Землі займає Світовий Океан, і води на планеті достатньо. Проте лише 2,5% від її загальної кількості складають прісні води. З цих 2,5% всього 0,3% прісної води знаходиться в річках і озерах, ще 30% в підземних водах, а інші 70% в льодовиках.







Світові запаси прісної води не збільшуються, а її споживання постійно зростає.







Загальне споживання прісної води в світі в тисячу разів більше, ніж усіх разом узятих видів промислової сировини. За останні 100 років споживання води збільшилася в 7 разів.







Світ очікують геополітичні потрясіння, пов'язані з боротьбою не за енергетичні ресурси, а за прісну воду.







Нестача прісної води становить серйозну загрозу глобальної світової безпеки, яку за своєю важливістю, прирівнюють до таких проблем, як швидке зростання зброї масового ураження і тероризм. Зокрема, брак водних ресурсів може спровокувати нові війни.







За останні 50 років мало місце 37 запеклих міждержавних суперечок через водні ресурси, що призвели до застосування насильства та кровопролиття







За оцінками ООН, сьогодні п'ята частина жителів планети або 2,6 мільярда людей не має доступу до чистої питної води і 40 відсотків населення - 1,6 мільярда - позбавлені основних послуг у сфері санітарії.







На сьогоднішній день приблизно 39 країн світу отримують більшу частину необхідної їм води з-за кордону.







В Україні 63 тис. річок, 40 тис. озер, 1100 водосховищ, 400 тис. ставків – 1 млн. 100 тис. га прісних водойм. У той же час на карті Європи ми вважаємося маловодною країною, так як більшість наших водних ресурсів із-за забрудненості не придатні до водозабору питної води.







Останні проведені дослідження на замовлення Світового фінансового банку, поставили нас за кількістю питної води на душу населення на 125 місце з 180 країн. Ми знаходимося десь між Чадом і Суданом, африканськими країнами. А якщо говорити про Херсонську область, то там кількість питної води менше ніж в центральній частині країни більш ніж в два рази.







- Маючи таке чудове географічне положення, такі величезні запаси прісної води, ми злочинно і безгосподарно ними розпоряджаємося – каже голова Національної Екологічної Ради України Олександр Чистяков - Усі роки Незалежності до наших водойм відносяться чисто споживацькі, а часом і злочинно. Багато річок перегородили дамбами, в результаті чого вони втратили свою природну течію і не в змозі «змити» весь бруд, що потрапляє до них. По берегах річок стоять мегаполіси, хімічні та металургійні гіганти зі своїми сливами і стоками. Вода у водосховищах нагадує коктейль з усієї таблиці Менделєєва. Береги річок немилосердно забудовуються, заганяючи в бетон колишні природні нерестовища, заплавні луки, болота які служили природним фільтром, очищаючи води річок...







У цьому році у вітчизняні водойми було скинуто біля 2 млрд. кубометрів стоків, 1/3 з них це неочищені стоки.







Зауважте це без урахування того бруду, що потрапляє в річки по зливовим стокам минаючи очисні споруди. Практично всі мийки машин скидають свої відходи в зливову мережу. Тисячі тонн солі після зими благополучно з весняними струмками потрапляють по зливовим стокам прямо в ріки. Хімікати з полів змиваються дощами та по дренажних каналах стікають у водойми, що призводить до масового мору риби. У 2018 році було отруєно все або майже все живе в 2180 водоймах. У 2019 1840 водоймах. Також через таку злочинну безгосподарність в Дніпровських водосховищах солоність води помітно збільшилася, і сьогодні на Каховському, Кременчуцькому водосховищах можна зустріти рибу-голку, і навіть дрібних медуз. Все це веде до зміни водної екосистеми!







Усі наші пральні порошки виготовлені із застосуванням фосфатів. Пральна машина випрала і вилила воду в каналізацію. Наші очисні споруди застарілі і не читають формулу фосфатів і тому ті безперешкодно потрапляють в річку, де сприяють інтенсивному росту буро-зелених водоростей. Коли вони гниють, то виділяють небезпечні токсини. А так же бурхливе заростання водойм веде до їх обміління. Але, на цьому подорож фосфатів не закінчується. При водозаборі знову не читають його формулу, і він потрапляє до нас в крани. Виходить, що ми п'ємо воду розбавлену відходами з пральних машин і авто мийок. Потрібно додати, що фосфати сприяють розвитку онкологічних захворювань.







З Дніпра п'ють 2/3 населення країни. Яка питна вода - таке і здоров'я нації. Недарма медики стверджують, що 37% онко захворювань пов'язано з якістю питної води. Вода - це життя. Людина на 70% складається з рідини.







- Треба на законодавчому рівні категорично заборонити скид неочищених стоків. На кожній стічної трубі повинен стояти лічильник міряючи забруднення. Покарання треба посилювати, а штрафи багаторазово підняти за забруднення наших водойм - вважають у Національній Екологічної Раді України.







Дніпро вже давно не «гуде», він стогне ... Річка вмирає. Дніпро перегороджений дамбами втратив власну течію і не в змозі змити все, що в нього потрапляє з побутовими і виробничими стоками. Ось і виходить, що ми забруднюємо воду, а після використовуємо її, як питну.







Сьогодні Дніпро обмілів, він фрагментован, у нього змінюється русло. Але на жаль чиновники забувають, що річка - це живий організм. Енергетики бачать Дніпро, як тазик з технічною водою для отримання електрики ... Транспортне відомство, як водний транспортний шлях... Немає єдиного господаря у Дніпра. А як відомо колективна відповідальність веде до повної безвідповідальності! Ось і розривають на частини Дніпро чиновницькі служби. Тому ми і спостерігаємо як сьогодні Дніпро гине.







Щоб почати відродження славетної річки фахівці пропонують розробити комплексну Програму з відновлення Дніпра, для оздоровлення річки, прибрати тромби-наноси по всій її акваторії. Якщо розчистити Дніпро від мілин що заважають і непотрібної водної рослинності, він почне дихати на повні груди.







Вчені стверджують, що ми з вами мало не останнє покоління, від якого залежить вирішення низки глобальних екологічних проблем, поки ще не пройдена точка неповернення. Природа має чудову властивість відродження, відновлення своїх унікальних можливостей.







- Для того щоб зрозуміти всю гостроту проблеми, необхідно для себе усвідомити, що все в цьому світі взаємопов'язано. І калюжа після дощу, і сільський ставок, і річка за вікном - це все частина СВІТОВОГО ОКЕАНУ! Всі надводні та підземні води - це єдине ціле! І грабуючи пісок з дна річки, змінюючи її русло, засипаючи протоки, заплавні луки, болітця або спускаючи ставок, для того, щоб вибрати з нього всю рибу, а потім кидаючи водойму напризволяще - ви вбиваєте частинку Світового Океану – говорить Олександр Чистяков - Для чого це все говориться? Ми просто злочинно розпоряджаємося природними багатствами. Асоціація рибалок України вважає, що Україні давно вже потрібно було розробити НОВУ Водну Політику!!!! Прісну воду необхідно визнати стратегічним ресурсом країни і підходити до її використання з усією відповідальністю! Без розуміння цього нас може очікувати похмура перспектива. У той же час я вірю, що розум і щира любов до свого краю переможуть жадібність чиновників, що намагаються нажитися на нашому здоров'ї, яке залежить від майбутнього наших водойм. І дуже скоро прийде в кожен дім чиста, здорова, жива вода!











Прес служба Національної Екологічної Ради України