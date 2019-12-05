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Правоохоронці викрили канал нелегальної міграції на кордоні з Російською Федерацією
|Суспільство | 29-11-2019, 14:01
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Учора в пункті пропуску «Гоптівка», на Харківщині, затримали азербайджанця, який ховався в багажному відділенні мікроавтобуса «Мерседес». Іноземець перетинав кордон з Росії на підлозі транспортного засобу, під особистими речами водія-українця.
Для швидкого проходження прикордонно-митних формальностей водій вибрав смугу руху «зелений коридор». Проте захованого пасажира провезти не зміг. Співробітники Управління внутрішньої та власної безпеки «Схід» Держприкордонслужби України з представниками СБУ в Черкаській області під процесуальним керівництвом прокуратури викрили канал нелегальної міграції з території Російської Федерації в Україну та відслідковували його. Тому міжвідомча група швидко знайшла нелегала.
На даний момент водія транспортного засобу та його пасажира затримано. Українцю оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.332 ККУ. Не виключається ймовірність причетності до організації незаконного переміщення осіб через державний кордон співробітників пункту пропуску «Гоптівка».
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