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У селі Бірки відкрили футбольне поле зі штучним покриттям
|Суспільство | 29-11-2019, 13:39
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Сьогодні, 29 листопада, у селі Бірки Яворівського району урочисто відкрили спортивну залу та поле зі штучним покриттям у НВК «ЗОШ I-III ст.- ДНЗ» ім. Тараса Шевченка.
Участь у заходах взяв голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.
«Ще одне футбольне поле на Львівщині! Цього разу у селі Бірки Яворівського району. Маємо створювати належні умови для зміцнення здоров’я і фізичного розвитку нашого підростаючого покоління», - зазначив під час виступу Олександр Гаунщин
Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям розміром 42 на 22 облаштовано в рамках державної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України".
Загальна вартість проєкту становить 1 419 895 грн, з яких з державного бюджету – 713 тис. грн, з місцевого бюджету – 707 тис. грн.
Як відомо, за період 2018-2019 років встановлено у Львівській області 33 таких об'єктів.
Вартість спортивної зали становить 5 млн 400 тис. грн. 2,5 млн грн – кошти Державного фонду регіонального розвитку та 1,5 млн грн – кошти соціально-економічного розвитку місцевого бюджету.
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