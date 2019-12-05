У селі Бірки відкрили футбольне поле зі штучним покриттям Суспільство | 29-11-2019, 13:39 0 229



Сьогодні, 29 листопада, у селі Бірки Яворівського району урочисто відкрили спортивну залу та поле зі штучним покриттям у НВК «ЗОШ I-III ст.- ДНЗ» ім. Тараса Шевченка.



Участь у заходах взяв голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.



«Ще одне футбольне поле на Львівщині! Цього разу у селі Бірки Яворівського району. Маємо створювати належні умови для зміцнення здоров’я і фізичного розвитку нашого підростаючого покоління», - зазначив під час виступу Олександр Гаунщин



Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям розміром 42 на 22 облаштовано в рамках державної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України".



Загальна вартість проєкту становить 1 419 895 грн, з яких з державного бюджету – 713 тис. грн, з місцевого бюджету – 707 тис. грн.



Як відомо, за період 2018-2019 років встановлено у Львівській області 33 таких об'єктів.



Вартість спортивної зали становить 5 млн 400 тис. грн. 2,5 млн грн – кошти Державного фонду регіонального розвитку та 1,5 млн грн – кошти соціально-економічного розвитку місцевого бюджету.