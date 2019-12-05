|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Підприємства добувної промисловості Львівщини сплатили до бюджетів усіх рівнів понад 1,8 мільярда гривень
|Суспільство | 29-11-2019, 13:18
| 0 229
|
В управлінні моніторингу ризикових операцій та доходів Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що підприємства добувної промисловості у січні-жовтні 2019 року сплатили до Зведеного бюджету України 1 839,7 млн. грн. Це на 116,9 млн. грн., або на 6,8 відс. більше, ніж за той самий період минулого року.
Питома вага добувної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 7,8 відсотка.
Найбільшими платниками податків у цій галузі є АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" (дані платники у Львівській області перебувають на консолідованій сплаті податків або сплачують лише рентну плату за користування надрами).
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Фізична особа-підприємець – платник єдиного податку не має право здійснювати види діяльності, які не зазначені в його облікових даних...
|05-12-2019, 11:05
| >>>
|Незаконно рубали ліс на експорт. Пройшли обшуки у чиновників Львівобллісу...
|05-12-2019, 11:02
| >>>
|Податковий календар на грудень 2019 року...
|05-12-2019, 11:01
| >>>
|Російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення 94-го так званого «гуманітарного конвою»...
|05-12-2019, 10:59
| >>>
|ЗМІ: В одеському коледжі не було сигналів про пожежу – студенти евакуювалися самі...
|05-12-2019, 09:29
| >>>
|"Чорний четвер" у Франції: вчителі, лікарі, транспортники проводять національний страйк...
|05-12-2019, 09:23
| >>>
|Російські найманці 3 рази відкривали вогонь – ООС...
|05-12-2019, 09:19
| >>>
|