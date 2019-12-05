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Танкер «DELFI» перебував під спостереженням, що знизило можливість його залучення до протиправних схем

Суспільство | 29-11-2019, 13:17Коментарів: 0 0 Переглядів: 277 277    



Державна прикордонна служба України, в межах повноважень, продовжує активні комплексні заходи з охорони державного кордону і суверенних прав України в її прилеглій та виключній (морській) економічній зоні, а також контролює, спільно з іншими правоохоронцями та взаємодіючими структурами, додержання правил промислової та іншої діяльності.

У результаті проведених заходів останнім часом встановлені ознаки можливих схем з незаконного переміщення паливно-мастильних матеріалів з суден, які тривалий час перебувають у зоні очікування, поза територіальним морем України, чи на якірних стоянках портів та здійснюють бункерування інших суден із закритим кордоном, або суден, які знаходяться в каботажному плаванні. Також встановлено кілька суден, що могли бути причетними до незаконних оборудок, за ними велося постійне спостереження.

Це ж стосується і танкеру «DELFI» (прапор – Молдова), який штормом винесло до узбережжя Одеси. Судно тривалий час перебувало у зоні очікування, за межами територіального моря України. Фактично, воно знаходилося у прилеглій зоні України, в режимі закритого кордону, що цілком відповідає нормам міжнародного морського права.

В той же час, постійний контроль прикордонниками за судном, як за допомогою постів технічного спостереження, аналізу оперативної інформації, так і силами Морської охорони Держприкордонслужби, практично звело до нуля можливість здійснення ним незаконних оборудок в масштабах міжнародних морських перевезень та прибережного плавання.

Крім того, 16 листопада спеціальна оглядова група Морської охорони прикордонного відомства здійснила огляд «DELFI» за 6 миль від берега (в територіальному морі). Зокрема, перевірялася імовірна причетність до протиправної діяльності. Ані вантажу, ані заборонених предметів, ані ознак здійснення незаконної діяльності виявлено на судні не було. Однак прикордонники зафіксували низку порушень у суднових документах, відмітили незадовільний стан самого судна, що загрожувало навігаційній та екологічній безпеці, особливо, в тих погодних умовах, що прогнозувалися. За результатами огляду до взаємодіючих органів, до компетенції яких належить можливість вплинути на усунення виявлених порушень, направлено відповідні повідомлення.

Вже за кілька днів капітан судна по відкритих каналах зв’язку в морі запитував про допомогу. Корабель Морської охорони, що перебував на службі неподалік, запропонував допомогу, проте, екіпаж від допомоги відмовився, аргументувавши, що підхід буксирів до нього вже організовано. Тим не менш, розуміючи стрімке наростання шторму, морські прикордонники не покинули аварійне судно саме у відкритому морі. Корабель Морської охорони в нічних умовах залишався поруч, освітлюючи знеструмлене аварійне судно, щоб його змогли знайти буксири та катер Морської пошуково-рятувальної служби. Відстеження ситуації в подальшому здійснювалося дистанційно, в готовності долучитися до рятувальної операції, прийняти на борт екіпаж.

Подальший розвиток подій відомий. Фактично, судно із закритим кордоном, в баласті, із певними порушеннями у суднових документах штормом принесло до берега. На базі поста технічного спостереження (ПТС) «Ланжерон» Одеського прикордонного загону був розгорнутий тимчасовий оперативний штаб для відстеження та реагування на ситуацію. Екіпаж врятований рятувальних підрозділів, ВМС та прикордонників. Враховуючи форс-мажорні обставини, пропуск членів екіпажу прикордонники Південного регіонального управління здійснили у виключному порядку поза пунктами пропуску, у відповідності до Закону України «Про прикордонний контроль». Наразі судно продовжує перебуває під цілодобовим спостереженням та контролем відділу прикордонної служби «Одеса».

Зазначимо, що тільки протягом листопада силами Держприкордонслужби відстежено близько 400 суден, а в рамках реалізації аналізу та оцінки ризиків проведено огляд понад 50 суден. До того ж, збираючи оперативну інформацію, відстежуючи радіолокаційно та під час несення служби корабельно-катерним складом, безпосередньо в морі, прикордонники забезпечують режим судноплавства, що відповідає міжнародному морському праву та міжнародним стандартам безпеки на морі.
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