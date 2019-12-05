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У горах Словаччини загинули двоє українських альпіністів
|Суспільство | 29-11-2019, 10:56
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|У горах Словаччини під час спуску загинули двоє українських альпіністів.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідне повідомлення розміщене на Facebook-сторінці київського альпіністського клубу "Вертикаль".
"Сталася трагедія, в результаті нещасного випадку під час спуску загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильова", – йдеться у повідомленні.
Обставини трагедії наразі невідомі, але словацькі рятувальники підтвердили факт загибелі.
У коментарях до посту зазначається, що рятувальники почали пошукову операцію у четвер, але через складні погодні умови її призупинили на ніч. У п’ятницю вранці тіла загиблих вдалося спустити з гори.
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