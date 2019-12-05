На Харківщині у приміщеннях митниці виявили гроші, товари та документальні докази протиправної діяльності Суспільство | 29-11-2019, 09:38 0 242



У пункті пропуску «Гоптівка» викрито канал переміщення в Росію значних обсягів товарів без належного митного оформлення.



Правоохоронцями встановлено виконавців та пособників протиправної діяльності, вилучено та направлено на експертну оцінку швейну продукцію, взуття, автозапчастини, косметику та багато іншого товару, який ділки планували відправити на російський ринок.



Оперативно-розшукові підрозділи Держприкордонслужби, спільно з іншими правоохоронними органами у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК провели комплекс слідчо-оперативних дій. Під час санкціонованих обшуків у службових приміщеннях митниці виявили значні суми коштів, які були заховані у пачки з-під сигарет, сміттєвий бак, сканери, пакети зі сніданками, жіночі сумочки, чоловічі шапки, батареї для обігріву… Всього знайшли понад 137 тис. грн, 87 тис. російських рублів, 760 доларів США, 60 євро, а також службову документацію та інші речові докази, які долучено до матеріалів кримінального провадження. Слідчі дії за кримінальним провадженням продовжуються.









