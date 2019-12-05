Землетрус в Албанії: кількість загиблих зросла до 48 Суспільство | 29-11-2019, 09:25 0 271 Кількість загиблих в результаті потужного землетрусу в Албанії зросла до 48, рятувальники продовжують пошукову операцію.



Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на албанський телеканал Top-Channel.



За останні 12 годин рятувальники знайшли під завалами тіла семи загиблих. Серед них був Ілір Лала з міста Дуррес.



Він був членом родини Лала із 9 осіб, які опинилися під завалами в одному з будинків. На даний момент знайдені тіла 8 членів родини.



Підземні поштовхи в Албанії не припиняються. В ніч на п’ятницю було зафіксовано землетрус магнітудою 4,8, який спричинив паніку у громадян.



Епіцентр знаходився в 4 км від невеликого міста Шияк, розташованого за 11 км від Дурреса, яке найбільше постраждало від руйнівного землетрусу.



Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 6,4 стався 26 листопада в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, і також відчувався у Косові та Греції.



У лікарнях перебувають понад 600 постраждалих.