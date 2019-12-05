«Псевдоподатківці» виманюють гроші у представників бізнесу в Ужгороді Суспільство | 28-11-2019, 19:41 0 287

Шахраї на Закарпатті вкотре випробовують старі «схеми» – представляючись керівництвом ГУ ДФС у Закарпатській області, здійснюють телефонні дзвінки, з метою заробити «легкі гроші» від довірливих суб’єктів господарювання.

Цього разу в полі зацікавлення шахраїв – м. Ужгород. Зокрема, зловмисники телефонують з номерів телефонів 0996768513 та 0505129326 і просять перерахувати кошти на банківський рахунок: UA663123780000026007053907144.

При наявності таких фактів, просимо громадян бути уважними та негайно звертатись до органів МВС за номером телефону «102».

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

