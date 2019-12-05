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«Псевдоподатківці» виманюють гроші у представників бізнесу в Ужгороді
|Суспільство | 28-11-2019, 19:41
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Шахраї на Закарпатті вкотре випробовують старі «схеми» – представляючись керівництвом ГУ ДФС у Закарпатській області, здійснюють телефонні дзвінки, з метою заробити «легкі гроші» від довірливих суб’єктів господарювання.
Цього разу в полі зацікавлення шахраїв – м. Ужгород. Зокрема, зловмисники телефонують з номерів телефонів 0996768513 та 0505129326 і просять перерахувати кошти на банківський рахунок: UA663123780000026007053907144.
При наявності таких фактів, просимо громадян бути уважними та негайно звертатись до органів МВС за номером телефону «102».
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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