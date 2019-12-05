ВИКРАДЕНИЙ АВТОМОБІЛЬ ВИЯВИЛИ В ПУНКТІ ПРОПУСКУ «УГРИНІВ» Суспільство | 28-11-2019, 13:06 0 197



Держприкордонслужба продовжує активно використовувати базу даних Інтерполу.

В міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів» база Інтерполу спрацювала стосовно автомобіля «Фольксваген» 2012 року виробництва української реєстрації, яким мешканець Волині прямував в Польщу. В ході перевірки інформації стало відомо, що легковик з вересня цього року знаходиться у міжнародному розшуку та був викрадений в Україні.

За цим фактом прикордонники Львівського загону негайно поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Наразі автомобіль, яким їхав наш співвітчизник, передано співробітникам Національної поліції.

Пресслужба Львівського прикордонного загону

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