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ВИКРАДЕНИЙ АВТОМОБІЛЬ ВИЯВИЛИ В ПУНКТІ ПРОПУСКУ «УГРИНІВ»
|Суспільство | 28-11-2019, 13:06
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Держприкордонслужба продовжує активно використовувати базу даних Інтерполу.
В міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів» база Інтерполу спрацювала стосовно автомобіля «Фольксваген» 2012 року виробництва української реєстрації, яким мешканець Волині прямував в Польщу. В ході перевірки інформації стало відомо, що легковик з вересня цього року знаходиться у міжнародному розшуку та був викрадений в Україні.
За цим фактом прикордонники Львівського загону негайно поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Наразі автомобіль, яким їхав наш співвітчизник, передано співробітникам Національної поліції.
Пресслужба Львівського прикордонного загону
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