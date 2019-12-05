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До уваги суб'єктів ЗЕД, органів державної влади та розробників програмного забезпечення
|Суспільство | 28-11-2019, 13:05
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З 7 грудня 2019 року набуває чинності новий класифікатор Державної митної служби, її територіальних органів та їх структурних підрозділів.
Ознайомитись з новою класифікацією можна за посиланням: http://bit.ly/zmina_kodiv.
Класифікатор буде застосовуватись при заповненні митних декларацій та митному оформленні.
Зміна кодів відбувається згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26 листопада 2019 року «Про затвердження Класифікатора Державної митної служби України, її територіальних органів та їх структурних підрозділів».
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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