Нові закони про РРО не змінюють правила спрощеної системи оподаткування Суспільство | 28-11-2019, 12:49 0 187







Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що зміни до законодавства щодо застосування РРО не погіршують правил використання спрощеної системи оподаткування. Навпаки, ці правила лібералізуються.



Ці закони не мають на меті погіршити правила чи змінити спрощену систему оподаткування. До того ж, цими законами для фізичних осіб-підприємців – платників єдиного податку другої групи збільшується ліміт з 1,5 до 2,5 мільйонів гривень.



Це означає, що частина підприємців, які зараз працюють на ІІІ групі, перейдуть до ІІ, відтак – платитимуть менше. Нагадаємо, платники єдиного податку ІІ групи сплачують до 20% мінімальної зарплати (зараз це 834,60 грн.), а платники єдиного податку ІІІ групи – 3% від обороту «плюс» ПДВ, або 5% від обороту.



Крім того, реєстратори розрахункових операцій не потрібно використовувати спрощенцям І групи (річний дохід до 300 тис. грн.), а також фізичним особам, які продають на ринку власні вживані речі або продукти власного підсобного господарства.



Третя група – це, як правило, послуги – юридичні чи ІТ. Вони фактично будуть обліковуватися так, як і сьогодні. Облік товарів є обов’язковим тільки для виключних видів діяльності. Це стосується торгівлі підакцизними товарами, складною побутовою технікою, лікарськими засобами. Для інших фізичних осіб-підприємців облік товарів буде не обов’язковим. Про це у своїх виступах неодноразово роз’яснював Голова Державної податкової служби України Сергій Верланов.