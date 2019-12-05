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У жовтні на Львівщині зареєструвалися 2089 нових платників податків
|Суспільство | 28-11-2019, 12:48
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В управлінні обслуговування платників Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що станом на 01.11.2019 на обліку в органах податкової служби регіону перебувало 186465 платників податків. Це на 11342 платників більше, ніж на цю ж дату 2018 року. Із загальної кількості суб’єктів господарювання 73575 – юридичних осіб та 112890 – фізичних осіб-підприємців.
У жовтні 2019 року взято на податковий облік 359 юридичних осіб та 1730 фізичних осіб-підприємців.
Всього з початку року стали на облік в податкові органи Львівщини 3473 суб’єктів господарської діяльності, у т.ч. 19009 юридичних осіб та 15536 – фізичних осіб-підприємців.
Водночас за цей період припинили свою діяльність 10347 суб’єктів господарювання: 463 юридичних особи та 9884 – фізичних особи-підприємці.
Станом на 01.11.2019 зареєстровано 14026 платників податку на додану вартість: з них 12485 ‒ юридичних осіб та 1541 ‒ фізичних осіб-підприємців. Це на 971 платника більше проти того ж періоду минулого року.
У стані припинення перебуває 1851 юридична особа.
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