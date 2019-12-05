|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Сильний туман і подекуди мокрий сніг накриває Україну
|Суспільство | 28-11-2019, 08:52
| 0 180
|
|У четвер, 28 листопада, на більшій частині території України вранці туман, видимість 200-500 м.
Джерело: Український гідрометцентр
Деталі: Вдень 28 листопада та вночі 29 листопада на Закарпатті значний дощ, в горах з мокрим снігом.
Оголошено I рівень небезпечності, "жовтий".
Температура плюсова, але на заході й півдні тепліше, а на схода та півночі холодніше.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Фізична особа-підприємець – платник єдиного податку не має право здійснювати види діяльності, які не зазначені в його облікових даних...
|05-12-2019, 11:05
| >>>
|Незаконно рубали ліс на експорт. Пройшли обшуки у чиновників Львівобллісу...
|05-12-2019, 11:02
| >>>
|Податковий календар на грудень 2019 року...
|05-12-2019, 11:01
| >>>
|Російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення 94-го так званого «гуманітарного конвою»...
|05-12-2019, 10:59
| >>>
|ЗМІ: В одеському коледжі не було сигналів про пожежу – студенти евакуювалися самі...
|05-12-2019, 09:29
| >>>
|"Чорний четвер" у Франції: вчителі, лікарі, транспортники проводять національний страйк...
|05-12-2019, 09:23
| >>>
|Російські найманці 3 рази відкривали вогонь – ООС...
|05-12-2019, 09:19
| >>>
|