ООС: 9 обстрілів, трое травмованих Суспільство | 28-11-2019, 08:49 0 177 27 листопада збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожих обстріли.



Дослівно: "Вчора, 27 листопада, поранень внаслідок обстрілів зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил. Ще один наш захисник отримав бойову травму.



З початку цієї доби російські окупаційні війська, з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, вели вогонь у районі Новолуганського. Втрат з нашого боку немає"