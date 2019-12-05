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ООС: 9 обстрілів, трое травмованих
|Суспільство | 28-11-2019, 08:49
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|27 листопада збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожих обстріли.
Дослівно: "Вчора, 27 листопада, поранень внаслідок обстрілів зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил. Ще один наш захисник отримав бойову травму.
З початку цієї доби російські окупаційні війська, з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, вели вогонь у районі Новолуганського. Втрат з нашого боку немає"
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