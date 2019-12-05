|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На південному сході Європи стався другий за добу землетрус
|Суспільство | 28-11-2019, 08:46
| 0 169
|
|В Албанії сталося вже другий за добу землетрус, магнітуда якого становила 5,5 бала.
Джерело: Euronews
Деталі: Землетрус стався о 16:45 за центральноєвропейським часом, в 19 км на південний захід від Мамурраса, недалеко від прибережного міста Дуррес, яке найбільше постраждало від руйнівних підземних поштовхів у вівторок.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в Адріатичному морі. Уточнюється, що потужні поштовхи були відчутні в 40 кілометрах від столиці Албанії.
Інформації про постраждалих поки не надходило.
Reuters
Нагадаємо:
В ніч на 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус магнітудою 6,4. Кількість жертв досягла 30 осіб.
Українців, які перебувають у районі землетрусу, закликали повідомити про себе рідним і звернутися до почесне консульство України в Албанії.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Фізична особа-підприємець – платник єдиного податку не має право здійснювати види діяльності, які не зазначені в його облікових даних...
|05-12-2019, 11:05
| >>>
|Незаконно рубали ліс на експорт. Пройшли обшуки у чиновників Львівобллісу...
|05-12-2019, 11:02
| >>>
|Податковий календар на грудень 2019 року...
|05-12-2019, 11:01
| >>>
|Російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення 94-го так званого «гуманітарного конвою»...
|05-12-2019, 10:59
| >>>
|ЗМІ: В одеському коледжі не було сигналів про пожежу – студенти евакуювалися самі...
|05-12-2019, 09:29
| >>>
|"Чорний четвер" у Франції: вчителі, лікарі, транспортники проводять національний страйк...
|05-12-2019, 09:23
| >>>
|Російські найманці 3 рази відкривали вогонь – ООС...
|05-12-2019, 09:19
| >>>
|