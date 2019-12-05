У Кишиневі відбулася зустріч Головних Прикордонних Уповноважених України та Республіки Молдови Суспільство | 27-11-2019, 17:48 0 224



Сьогодні в Кишиневі в рамках робочої поїздки Голова Державної прикордонної служби України полковник Сергій Дейнеко зустрівся з начальником Генерального інспекторату Прикордонної поліції МВС Республіки Молдова – комісаром-шефом поліції Росіаном Васілоєм.



У ході зустрічі, яка відбулася у Центральному апараті Прикордонної поліції Республіки Молдова, сторони висловили задоволення щодо позитивного розвитку двосторонніх відносин і підтвердили бажання поширити його на всі напрямки діяльності на спільному кордоні.



У зв'язку з цим Сергій Дейнеко та Росіан Васілой підписали План розвитку співробітництва між Державною прикордонною службою України та Прикордонною поліцією Республіки Молдова на 2020-2021 роки. Цей документ містить широкий спектр спільних заходів, що базуються на конкретних діях і чітких директивах інституційного розвитку, таких як обмін досвідом в галузі професійної підготовки, включаючи обмін найкращою практикою в застосуванні спеціалізованих навчальних програм, розвиток спільного патрулювання і спільного контролю на центральній ділянці українсько-молдовської ділянки кордону.



Головні Прикордонні Уповноважені двох країн проаналізували статистичні дані та основні тенденції розвитку обстановки на кордоні за останній період і відзначили її стабільність. Сторони підкреслили, що існує високий потенціал взаємодії між українськими та молдовськими прикордонними як на стратегічному, так і на операційному рівнях. Було наголошено на ефективності спільних заходів по боротьбі з незаконною діяльністю на українсько-молдавському кордоні.



Крім того, обговорювалася можливість проведення тристоронньої зустрічі керівників прикордонних відомств Республіки Молдова, Румунії та України, яка планується на кінець січня 2020 року на території Молдови.



Наприкінці зустрічі керівники відомств двох країн наголосили на належному рівні співпраці між обома відомствами і визнали за необхідне розвиток прямих контактів між співробітниками на оперативному рівні.



У ході зустрічі українська делегація також мала можливість ознайомитися з діяльністю координаційного центру Генерального інспекторату прикордонної поліції МВС Республіки Молдова та функціями, які він виконує.