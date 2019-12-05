Податкова соціальна пільга Суспільство | 27-11-2019, 16:58 0 193

В рамках проведення Всеукраїнського тижня права, фахівці Головного управління ДПС у Закарпатськiй областi інформують про права платників податків, зокрема, у цьому відео йдеться про право на застосування податкової соціальної пільги.

Далі буде!

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Відео за посиланням: https://youtu.be/-0UlGtZMBQc.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

