Шановні платники податків! Суспільство | 27-11-2019, 16:57 0 321

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що до органів державної податкової служби Львівщини надходить інформація від суб’єктів господарювання про те, що до них телефонують невстановлені особи, які, нібито за дорученням керівників управлінь, утворених на правах відокремлених підрозділів та ДПІ у їх складі ГУ ДПС у Львівській області, просять перерахувати кошти на запропонований банківський рахунок.

Будьте максимально обережні та не піддавайтесь на такі провокації.

Якщо були такі телефонні дзвінки, чи будуть у майбутньому, не замовчуйте їх, негайно повідомляйте правоохоронні органи для упередження та припинення шахрайських дій.

