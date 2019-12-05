Ще одну фуру демонтували на українсько-білоруському кордоні. Із днища дістали майже 40 тисяч пачок сигарет Суспільство | 27-11-2019, 10:41 0 139 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=Z_gJK9xeMPc&feature=youtu.be





Не виправдався ризик контрабандистів перемістити сигарети через українсько-білоруський кордон учора вночі. Адже на заваді їм знову стали прикордонники. Цього разу охоронці кордону виявили майже 41 тисячу пачок сигарет.



Ситуація повторилася в тому ж самому пункті пропуску «Дольськ», де кілька днів тому співробітники ДПСУ та ДФС вже виявляли в такій ж вантажівці партію сигарет, а саме - 27 тисяч пачок сигарет.



На цей раз ще один білорус прямував в Україну такою ж вантажівкою «Сканія». До того ж так само перевозив кокосове волокно. Варто зазначити, що коли вантажний автомобіль прибув у вищевказаний пункт пропуску, у співробітників відділу ВВБ по Луцькому прикордонному загону щодо можливого незаконного переміщення тютюнових виробів вже була оперативна інформація, тому спільно зі співробітниками оперативних підрозділів ДПСУ та оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області його було ретельно оглянуто.



В результаті, після його розвантаження, правоохоронці натрапили на змонтовану конструкцію у днищі вантажівки. Сховок довелося знову демонтовувати. Всього із днища підлоги дістали 82 ящики із майже 41 тисячею пачок сигарет білоруського виробництва з марками акцизного збору РБ. Тож втрати контрабандистів сягнули більше мільйона гривень. Сума оцінки сигарет склала майже 920 тисяч гривень, причепу - понад 150 тисяч гривень.



На даний час вантажний автомобіль залишається в пункті пропуску для складання відповідних документів працівниками ДФС. Триває прийняття рішення щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 204 ККУ.