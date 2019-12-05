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Російські найманці 12 разів відкривали вогонь – ООС
|Суспільство | 27-11-2019, 09:04
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|26 листопада збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. З українського боку минулося без втрат.
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Джерело: звіт ООС
Деталі: Бойовики використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, з великокаліберними кулеметами включно.
Обстріли велись неподалік Луганського, Кримського, Новотошківського, Троїцького, Старогнатівки, Широкиного та Березового.
Нагадаємо:
25 листопада збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню та поранили цивільну особу.
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