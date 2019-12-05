Сектор Гази та Ізраїль обмінялись ракетними ударами Суспільство | 27-11-2019, 08:49 0 284 Ізраїль обстріляв об’єкти в секторі Гази у відповідь на запущені з їхнього боку ракети.



Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на армійську пресслужбу



Деталі: Ізраїльтяни повідомили, направили свої винищувачі для нанесення ударів по об’єктам ХАМАСу.



Перед цим, у вівторок ввечері, військові зафіксували два запуски ракет із сектору Гази. На що у місті Сдерот та сусідніх общинах зреагували сирени повітряної оборони.



Повідомляється, що однією із цілеї Ізраїлю став об’єкт для "виробництва зброї".



Перед початком ракетних ударів прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху попередив сектор Гази про "серйозну помилку", яку вони роблять. Він пообіцяв "агресивно реагувати" на будь-який напад.



Що передувало: Запуск ракет з боку ХАМАСу відбувся після протестів палестинців у відповідь на заяву США про те, що ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан порушують міжнародне право.