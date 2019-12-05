На міст-довгобуд в Запоріжжі оголосили тендер – Гончарук Суспільство | 27-11-2019, 01:46 0 224 Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про оголошення тендеру на будівництво Запорізького моста, "символу корупції", який не могли побудувати 15 років.



Джерело: Гончарук у Facebook



Дослівно: "Сказано-зроблено. Три тижні тому був у Запоріжжі, де поставив завдання підготувати та оголосити тендер на добудову всім відомого мосту. Так от, щойно тендер оголосили.



Символу корупції, який вже 15 років ніяк не можуть побудувати — не місце в сучасній Україні."



Деталі: Очільник Кабміну заявив, що наступного року планується початок будівництва.



Першу частину Укравтодор має добудувати через два роки. За його словами, за цей час має бути завершено зведення 21 штучної споруди, в тому числі двох мостів через Дніпро із виїздами на Прибережну магістраль та проспект Соборний.



"Це допоможе суттєво розвантажити рух в місті", – повідомив Гончарук.



Нагадаємо:



На початку листопада прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що на закінчення будівництва моста в Запоріжжі уряд виділив 1,2 мільярда гривень і пообіцяв здати об’єкт за 2-3 роки.