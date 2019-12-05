ПІДРОЗДІЛИ ОХОРОНИ КОРДОНУ МУКАЧІВСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ЗАБЕЗПЕЧЕНО НОВОЮ АВТОМОБІЛЬНОЮ ТЕХНІКОЮ Суспільство | 27-11-2019, 01:02 0 214



Контрольований кордон справа безпеки не лише України, а й всієї Європейської спільноти. На сьогоднішній день Державна прикордонна служба України впевнено наближається до кращих європейських та світових стандартів охорони держрубежів. Адже наявність постійних ризиків, викликів та загроз, що спричинені активними спробами з боку злочинних угруповань порушити державний кордон з метою переправки незаконних мігрантів, переміщення тютюнової контрабанди, наркотичних речовин, тощо вимагає підвищення мобільності підрозділів охорони кордону та їх технічного переобладнання найсучаснішим устаткуванням.

Впродовж останніх років в Мукачівському прикордонному загоні відбувається активне оновлення автомобільної техніки, що дозволяє підвищити оперативність реагування на зміни в обстановці, вчасно виявляти та припиняти прояви протиправної діяльності на кордоні.

Нещодавно автомобільний парк загону поповнився ще чотирма кросоверами марки "Renault Duster". Усі вони будуть в подальшому використані на найбільш загрозливих ділянках українсько-румунського кордону.

Сьогодні в урочистій обстановці на стройовому плацу загону нові транспортні засоби вручили керівникам відділень інспекторів прикордонної служби "Дякове","Яблунівка", "Тячів"та "Хижа".

Після вручення автомобільної техніки, військовий капелан загону, протоієрей Віктор Худяк здійснив її освячення.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



