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Центральний вокзал Києва евакуювали: шукають вибухівку
|Суспільство | 26-11-2019, 16:47
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|З центрального залізничного вокзалу Києва евакуювали пасажирів у зв’язку з отриманням повідомлення про замінування.
Джерело: пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook, кореспондент УП з місця події
Дослівно: "Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві.
Близько 16 години надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу.
Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано".
Деталі: Наразі об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.
Потяги курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.
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