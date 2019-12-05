ДО УВАГИ ПОДОРОЖНІХ! Суспільство | 26-11-2019, 15:10 0 174

Адміністрація Львівської митниці ДФС інформує, що 27.11.2019 p. з 09.00 до 12.00 год., у зв’язку з ремонтом серверного обладнання митного поста «Грушів» буде призупинено митне оформлення товарів та транспортних засобів.

Водночас повідомляємо, що інші пункти пропуску у зоні діяльності Львівської митниці ДФС працюватимуть у штатному режимі.

Просимо вибачення за тимчасові незручності, а також врахувати дану інформацію при плануванні поїздок через кордон.

