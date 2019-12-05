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ДО УВАГИ ПОДОРОЖНІХ!

Суспільство | 26-11-2019, 15:10Коментарів: 0 0 Переглядів: 174 174    

Адміністрація Львівської митниці ДФС інформує, що 27.11.2019 p. з 09.00 до 12.00 год., у зв’язку з ремонтом серверного обладнання митного поста «Грушів» буде призупинено митне оформлення товарів та транспортних засобів.
Водночас повідомляємо, що інші пункти пропуску у зоні діяльності Львівської митниці ДФС працюватимуть у штатному режимі.
Просимо вибачення за тимчасові незручності, а також врахувати дану інформацію при плануванні поїздок через кордон.
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