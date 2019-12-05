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Великі платники Львова за 10 місяців перерахували до місцевих бюджетів 59 млн грн плати за землю
|Суспільство | 26-11-2019, 14:05
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З початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДПС, до місцевих бюджетів сплачено більше 59 млн грн плати за землю, що на 1,8 мільйонів більше ніж очікувалось.
Порівняно з минулорічними надходженнями, цьогоріч сплата зросла на 19 млн гривень. Принагідно нагадуємо, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності, або права користування земельною ділянкою. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
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