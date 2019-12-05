Порядок формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа Суспільство | 26-11-2019, 11:24 0 266

Про це в інтерв’ю розповів начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області Кобільник Андрій Степанович. Розповів про порядок отримання електронних довірчих послуг (далі – ЕДП) щодо формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

Що необхідно для отримання зазначених ЕДП, платникам?

1. Ознайомитись з Регламентом Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС (далі – Регламент ), який розміщено на офіційній сторінці Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС(далі – ЕДП ІДД ДПС) за посиланням https://acskidd.gov.ua/reglament#k63 .

2. Пройти процедуру ідентифікації – це процедура використання ідентифікаційних даних особи з документів, створених на матеріальних носіях, та/або електронних даних. У результаті виконання ідентифікації забезпечується однозначне встановлення фізичної особи або представника юридичної особи. Для перевірки інформації, наданої заявником, у тому числі відомостей про керівника юридичної особи, його повноважень на представництво юридичної особи та право вчиняти дії від її імені без довіреності, адміністратор реєстрації використовує дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр).

Андрій Кобільник інформував, що формування та видача кваліфікованого сертифіката відкритого ключа без ідентифікації особи, ідентифікаційні дані якої міститимуться у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, не допускаються.

При ідентифікації юридичної особи з’ясовують:

● її повне та скорочене найменування;

● місцезнаходження;

● відомості про органи управління та їх склад;

● дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном, їх повноваження;

● ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром.

При ідентифікації фізичної особи з’ясовують:

● прізвище, ім’я та по-батькові;

● реєстраційний номер облікової картки платника податків;

● серія та номер паспорта громадянина України або номер паспорта, виготовленого у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

● відомості щодо реєстрації місця проживання (згідно з паспортним документом);

● унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

3. Пройти процедуру реєстрації – внесення інформації про заявника до реєстру користувачів Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС. Перед реєстрацією заявник повинен ознайомитись з умовами обслуговування кваліфікованих сертифікатів, передбачених Регламентом.

Реєстрація заявника можлива лише за умови надання оригіналу (для ознайомлення) паспорта громадянина України (паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання, посвідчення біженця) та надання копії даного документу, засвідченої відповідно до діючого законодавства.

Використання факсимільного відтворення підпису при засвідченні документів не допускається.

Заявник зобов’язаний надати свої контактні дані, в тому числі номер телефону та діючу адресу електронної пошти, що дозволяють зв’язатися з ним.

До розгляду не приймаються документи/копії документів, які мають підчистки, дописки, закреслені слова, інші незастережні виправлення, написи олівцем або мають пошкодження, внаслідок чого їх текст (фото) неможливо прочитати (розпізнати).

Реєстрація здійснюється за особистої присутності заявника та є підставою для генерації ключів заявником або прийняття від нього запитів на сертифікацію, а також формування відповідних кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

4. Після ідентифікації та реєстрації заявника відповідно до розділу 5 Регламенту та генерації ключів користувача, адміністратор реєстрації виконує процедуру перевірки унікальності відкритих ключів користувача в реєстрі сертифікатів Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС, включає дані про обмеження сфери використання, інші дані на вимогу заявника та надсилає електронні запити у захищеному вигляді до Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС для формування кваліфікованих сертифікатів. Адміністратор сертифікації здійснює контроль за формуванням кваліфікованих сертифікатів.

Який термін обробки запиту на сертифікацію?

«Строк обробки запиту на сертифікацію становить не більше двох (2) годин» інформував Андрій Кобільник.

5. Сформовані кваліфіковані сертифікати вносяться до реєстру сертифікатів Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС на офіційному інформаційному ресурсі Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС.

Чи можливе виготовлення кваліфікованих сертифікатів на паперових носіях?

6. Адміністратор реєстрації, за бажанням заявника, записує сформовані кваліфіковані сертифікати на окремий електронний носій інформації заявника. Виготовлення кваліфікованих сертифікатів на паперових носіях здійснюється на вимогу заявника у двох примірниках та засвідчується власноручним підписом заявника, адміністратора реєстрації з прикладенням печатки Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС (ВПР).

Що надається заявнику по завершенню процедури формування кваліфікованих сертифікатів?

7. По завершенню процедури формування кваліфікованих сертифікатів заявнику надаються:

● кваліфіковані сертифікати в електронному вигляді, за бажанням заявника, записані на окремий електронний носій інформації, за умови надання такого носія;

● засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки (розміщені на офіційному інформаційному ресурсі Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС);

● кваліфіковані сертифікати в роздрукованому вигляді (на вимогу заявника)

Андрій Кобільник акцентував увагу, що кваліфіковані сертифікати користувача, сформовані Кваліфікованим надавачем ЕДП ІДД ДПС, чинні не більше ніж два роки.

8. Після отримання кваліфікованих сертифікатів користувач повинен перевірити достовірність відомостей, викладених у них. При виявлені недостовірних даних або помилок користувач повинен повідомити Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС у порядку, визначеному для скасування кваліфікованих сертифікатів. Після скасування сертифікатів та виправлення реєстраційних даних формуються нові кваліфіковані сертифікати.

У разі формування нових кваліфікованих сертифікатів, користувачу необхідно попередньо скасувати діючі кваліфіковані сертифікати.



Інформація щодо застосування РРО для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку

Про це інформував начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області Андрій Кобільник під час брифінгу для представників засобів масової інформації.

Андрій Кобільник інформував, що реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами – підприємцями (далі – ФОП), які відносяться відповідно до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) до груп платників єдиного податку, що не застосовують РРО.

* Крім продажу (наданні послуг):

- технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

- лікарських засобів та виробів медичного призначення.

(п.6 ст.9 Закону України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», із змінами та доповненнями (далі – Закон №265)).

Інформував, що суб’єкти підприємницької діяльності мають право здійснювати розрахунки без застосування РРО з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій при здійснені роздрібної торгівлі продовольчими товарами, що здійснюється ФОП, які сплачують єдиний податок.

* Крім роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

(п.1 Переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 року №1336 «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями).

Начальник Галицького управління Андрій Кобільник звернув увагу, що не застосовують РРО платники єдиного податку:

(п.296.10 ст.296 ПКУ)

- першої групи;

- другої, третьої та четвертої груп (фізичні особи – підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень.

Акцентував увагу, що застосування РРО є обов’язковим:

ФОП – платники єдиного податку другої, третьої та четвертої груп, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів у разі:

- перевищення в календарному році незалежно від обраного виду діяльності обсягу доходу понад 1 000 000 гривень (п.296.10 ст.296 ПКУ);

Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.

- здійснення реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту незалежно від групи єдиного податку та обсягу річного доходу (п.296.10 ст.296 ПКУ);

- здійснення реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення незалежно від групи єдиного податку та обсягу річного доходу (п.296.10 ст.296 ПКУ);

- здійснення роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин (п.291.5 ст. 291 ПКУ).

Інформував, що з 01.10.2020 застосування РРО стане обов’язковим в тому числі для:

ФОП – платників єдиного податку другої, третьої та четвертої груп, які здійснюють:

- реалізацію товарів (надання послуг) через мережу інтернет;

- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

- роздрібну торгівлю уживаними товарами в магазинах;

- діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена у п.11 ст.9 Закону про РРО;

- діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;

- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення;

- реалізацію текстилю (окрім реалізації за готівкові кошти на ринках);

- реалізацію деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується КМУ.



Молодіжний житловий кредит: чи є право на податкову знижку?

Фахівцями Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області проведено практикум, що платник податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника ПДФО за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п.164.6 ст.164 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, зокрема частину суми процентів, сплачених цим платником за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до ст.175 ПКУ.

Норми встановлені п.п.166.3.1 п.166.3 ст.166 ПКУ.

Платник ПДФО – резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року (п.175.1 ст.175 ПКУ).

Тобто, повернення ПДФО може здійснюватися лише у межах сум, які фактично надійшли до бюджету від конкретного платника ПДФО у звітному році.

Таким чином, якщо умовами молодіжного житлового кредиту передбачено повну або часткову компенсацію за рахунок бюджетних коштів відсотків за таким кредитом, то претендувати на податкову знижку одержувач такого молодіжного кредиту може тільки у частині особисто сплачених ним процентів, але при дотриманні інших умов, виконання яких є обов’язковим для отримання права на податкову знижку.

При повній компенсації процентів за кредитом за рахунок бюджетних коштів платник ПДФО не має законодавчих підстав на податкову знижку за таким кредитним договором.



Декларація з туристичного збору за ІІІ квартал 2019 року подається за новою формою

Фахівцями Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області проведено практикум, що з 01.01.2019 внесено зміни до ст.268 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), якою визначається порядок справляння туристичного збору (далі – збір).

Так, відповідно до внесених змін, з 01.01.2019:

- змінено базу справляння збору, а саме: вартість проживання (ночівлі) замінено на кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених п.п.268.5.1 п.268.5 ст.268 ПКУ;

- змінено порядок встановлення ставки збору, а саме: ставка застосовуються не до вартості проживання, а до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

- визначено поняття внутрішнього та в’їзного туризму, для яких передбачені різні граничні межі ставок збору;

- запроваджено норму, відповідно до якої Збір може сплачуватися авансованими внесками на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2019 №186 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з туристичного збору», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.07.2019 за №7956/33766 (далі – Наказ №186), затверджено нову форму Податкової декларації з туристичного збору (далі – декларація).

Отже, враховуючи необхідність забезпечення платниками збору норм ПКУ, декларація такими платниками подається за ІІІ квартал 2019 року у термін на пізніше 11.11.2019 за новою формою, затвердженою Наказом №186.

Як повернути помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання та пені

Фахівцями Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області проведено практикум, що ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/396461.html повідомила наступне.

Платник податків має право повернути помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання відповідно до п.43.1 ст.43 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

