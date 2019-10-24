Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил Суспільство | 24-10-2019, 09:35 0 23



Станом на 07.00 всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились згідно осіннього графіку та працюють у штатному режимі.



Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:



«Майорське» – 60/80; «Мар’їнка» – 0/70; «Новотроїцьке» – 10/70; «Гнутове» – 10/10.



За минулу добу через КПВВ прослідувало більше 45 тисяч осіб та близько 5 тисяч транспортних засобів:



«Майорське» – 11000 осіб та 1150 транспортних засобів;



«Мар’їнка» – 9230 осіб та 1400 транспортних засобів;



«Новотроїцьке» – 9060 осіб та 1630 транспортних засобів;



«Гнутове» – 4000 осіб та 670 транспортних засобів;



«Станиця Луганська» – 12000 осіб.



Через КПВВ «Новотроїцьке», на виїзд до тимчасово окупованих територій, за маршрутом «Київ – Донецьк», прослідувало 14 автомобілів з гуманітарним вантажем. Серед вантажу, направленого від Міжнародного комітету Червоного Хреста - продуктові набори, ліки, товари медичного призначення, універсальні комбікорми загальною вагою 232 тонни.





