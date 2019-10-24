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ОБСЄ знову фіксує збільшення кількості вибухів на Донбасі
|Суспільство | 24-10-2019, 08:43
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|22 жовтня спостерігачі спеціальної місії ОБСЄ констатували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області у порівнянні з попередньою добою.
Джерело: звіт СММ ОБСЄ
Деталі: Проте в Луганській області місія відзначила зменшення кількості таких порушень.
21 жовтня спостерігачі зафіксували 80 вибухів, натомість наступного дня кількість порушень режиму "тиші" зросла до 430.
Дослівно: "Обмеження свободи пересування СММ тривали, зокрема в пункті пропуску на кордоні поблизу непідконтрольної урядові Вознесенівки та на залізничній станції у цьому населеному пункті".
Нагадаємо:
21 жовтня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму "тиші", у порівнянні з попередньою добою.
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